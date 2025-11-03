Uragano Melissa, Verisk stima perdite assicurate fino a 4,2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Le perdite assicurate per il settore immobiliare onshore in Giamaica
causate dall'uragano Melissa
varieranno probabilmente tra 2,2 e 4,2 miliardi di dollari
, secondo le stime deli gruppo Extreme Event Solutions di Verisk
, fornitore leader di tecnologie e analisi dei dati. L'intervallo di perdite per il settore include le stime delle inondazioni causate da vento e precipitazioni lungo il percorso di Melissa in Giamaica, con la maggior parte delle perdite attribuibili al vento. Le perdite assicurate sono i danni che una compagnia assicurativa risarcisce ai propri clienti in base a una polizza.
Melissa è diventato un uragano il 21 ottobre. Le temperature eccezionalmente calde della superficie del mare e il basso wind shear hanno innescato un periodo di rapida intensificazione il 25 ottobre. Dopo aver virato verso nord-nordest, il sistema si è ulteriormente rafforzato, con venti massimi sostenuti di 185 mph e una pressione centrale minima di 892 mb mentre iniziava il suo avvicinamento finale alla Giamaica
il 28 ottobre. Quel pomeriggio, la tempesta ha toccato terra con la sua massima intensità vicino a New Hope, in Giamaica.
L'uragano si è indebolito nell'entroterra sopra le montagne ed è emerso al largo della costa settentrionale della Giamaica con una forza di categoria 4, diretto verso Cuba. L'uragano ha toccato terra nella parte orientale di Cuba
il 29 ottobre, e il sistema si è poi indebolito ulteriormente fino a raggiungere la forza di categoria 1, iniziando ad accelerare verso nord-est, passando vicino a Long Island, nelle Bahamas
.