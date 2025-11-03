Vola a New York Amazon

(Teleborsa) - Brilla il colosso dell'e-commerce
, che passa di mano con un aumento del 4,51%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amazon
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico del gigante delle vendite sul web
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 257,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 253,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 261,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)