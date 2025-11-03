Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

Vola a New York Amazon

Vola a New York Amazon
(Teleborsa) - Brilla il colosso dell'e-commerce, che passa di mano con un aumento del 4,51%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amazon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico del gigante delle vendite sul web è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 257,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 253,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 261,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
