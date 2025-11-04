Al via a Roma il XIX Congresso nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

(Teleborsa) - Si apre domani mercoledì 5 novembre alla, nel segno della, il XIX Congresso nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Alle 15.00, i lavori prendono avvio con i saluti del Direttore generale aggiunto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), del Ministroe di Mons.apriranno i lavori.Seguirà la relazione del Presidente CONAF,, e un primo dialogo dedicato al legame, oggi decisivo, tra produzione, dignità del lavoro e tutela degli ecosistemi. Ilproseguirà giovedì 6 e venerdì 7 novembre nella suggestiva Sala della Protomoteca in Campidoglio.La comunità scientifica, le istituzioni e le professioni tecniche saranno chiamate a leggere con realismo ledel tempo presente: boschi e foreste come infrastrutture vive contro la vulnerabilità climatica; suoli e risorse idriche come beni comuni da proteggere con misure che uniscano rigore e prossimità; città che riscoprono il valore del verde come diritto e servizio, dal raffrescamento naturale al “diritto all’ombra” per le fasce più fragili. Più che un mero elenco di buone intenzioni, un vero e proprio lavoro accurato su metodi, metriche e decisioni, perché l’(dalla sensoristica ai sistemi di supporto alle decisioni) resti ancorata al bene delle persone e alla giustizia intergenerazionale.Nell’arco dellesi alterneranno voci del mondo accademico e degli organismi internazionali, testimonianze dai territori e casi d’innovazione che parlano di filiere più responsabili, di biodiversità custodita, di fertilità del suolo restituita, di modelli previsionali per prevenire idegliL’attenzione alattraverserà tutti i lavori, con un focus sulle competenze richieste dall’evoluzione digitale e dalla transizione ecologica: l’ultima sessione,, sarà infatti dedicata proprio a "" e culminerà in una tavola rotonda su dati e intelligenza artificiale che metterà in relazione etica, tecnologia e sicurezza alimentare. È il terreno su cui si gioca una sfida culturalmente alta: rendere accessibile a tutti cibo sano, sicuro e di qualità senza impoverire la Terra, ma restituendole ciò che le è dovuto.Questo appuntamento arriva alle soglie delladel, che riconosce l’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio. Il Congresso ne raccoglie lo spirito e lo rilancia con una visione che tiene insieme competitività e misura, crescita e responsabilità, prossimità alle comunità e apertura internazionale. In questa prospettiva, lanon è una materia inerte da sfruttare, ma un’alleanza da custodire ogni giorno, perché da essa dipendono il lavoro delle famiglie, la salute delle persone e la pace sociale dei territori.Al contempo l’e ilemergono come figure-ponte tra scienza e società, capaci di leggere i cambiamenti con umiltà e competenza, e di tradurli in pratiche che non lascino indietro le periferie sociali ed economiche. Il Congresso Nazionale del 5,6 e 7 novembre sarà esattamente il luogo in cui attestare questo patto tra competenza ed etica, traducendo i principi in impegni concreti e verificabili.