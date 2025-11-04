Milano 14:23
42.934 -0,67%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:23
9.661 -0,42%
Francoforte 14:23
23.850 -1,17%

Amsterdam: in calo ArcelorMittal

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso del 2,27%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di ArcelorMittal rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 32,54 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 32,06. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 31,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
