Milano 3-nov
43.223 0,00%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 0,00%
Francoforte 3-nov
24.132 0,00%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Composto rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,28%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 64,49. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 65,06. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 65,63.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```