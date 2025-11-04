Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 3/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Composto rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,28%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 64,49. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 65,06. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 65,63.

