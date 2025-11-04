Milano 3-nov
Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/11/2025

Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Giornata positiva per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude a 0,8079.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,81, mentre il primo supporto è stimato a 0,8038. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8162.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
