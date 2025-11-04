Milano 3-nov
43.223 0,00%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 0,00%
Francoforte 3-nov
24.132 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 3/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Seduta trascurata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la giornata con un timido -0,14%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8.181. Primo supporto visto a 8.074,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8.038,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
