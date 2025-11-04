Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 3/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Seduta trascurata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la giornata con un timido -0,14%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8.181. Primo supporto visto a 8.074,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8.038,6.
