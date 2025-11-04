Milano 3-nov
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 3/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il FTSE Mid Cap, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 57.951. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 57.408. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 57.225.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
