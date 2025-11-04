Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
La giornata del 3 novembre chiude piatta per indice spagnolo, che riporta un +0,03%.
Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 16.113,9 con primo supporto visto a 15.996,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15.955,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)