Milano 3-nov
43.223 0,00%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 0,00%
Francoforte 3-nov
24.132 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

La giornata del 3 novembre chiude piatta per indice spagnolo, che riporta un +0,03%.

Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 16.113,9 con primo supporto visto a 15.996,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15.955,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```