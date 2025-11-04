Milano 3-nov
43.223 0,00%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 0,00%
Francoforte 3-nov
24.132 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 3/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 3/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Sessione moderatamente positiva quella del 3 novembre, per il Nasdaq Composite, che termina gli scambi in salita a 23.834,7.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24.001,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23.624,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24.379,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```