Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Giornata fiacca per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'S&P 500. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6.887,8. Primo supporto a 6.819,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6.786,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)