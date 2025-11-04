Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 3/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index) segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 12.193,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12.319. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 12.151,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)