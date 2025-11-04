Milano 3-nov
Analisi Tecnica: USD/YEN del 3/11/2025

Analisi Tecnica: USD/YEN del 3/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un +0,11%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 154,296, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 154,063. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 154,529.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
