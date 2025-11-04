Australia, tassi fermi: la banca centrale verso la fine dell’allentamento

(Teleborsa) - La banca centrale australiana ha lasciato invariato il tasso di interesse,, come peraltro atteso dagli analisti, affermando di essere cauta nell'allentare ulteriormente i tassi, data l'inflazione più elevata, la domanda dei consumatori più solida e la ripresa del mercato immobiliare.La(RBA) ha affermato che le statistiche recenti suggeriscono che le pressioni inflazionistiche potrebbero persistere nell'economia, aggiungendo che aggiornerà la sua visione in base all'evoluzione dei dati.In conferenza stampa, ilha affermato che la banca centrale non ha un orientamento politico e, sebbene l'attuale tasso di interesse corrente sia ancora ritenuto un po' restrittivo, è pieno di incertezze. "È possibile che non ci siano ulteriori tagli dei tassi. È possibile che ce ne siano altri, ma non siamo andati così in alto, potremmo non dover scendere così tanto", ha detto Bullock.L'assenza di sorprese ha lasciato il dollaro australiano leggermente più debole a 0,6526 dollari, mentre i titoli di Stato hanno subito un calo maggiore, con i future sui titoli di Stato a tre anni in calo di 5 tick a 96,29, vicino al minimo di cinque mesi.Gliimplicano solo il 10% di probabilità di un movimento a dicembre, con alcuni che scommettono sulla conclusione dell'intero ciclo di allentamento.Ladopo aver valutato i dati trimestrali sull'inflazione, ma nel terzo trimestre l'inflazione di fondo è balzata al 3%, raggiungendo la parte alta dell'obiettivo 2-3%.