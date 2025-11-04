Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:40
25.477 -1,91%
Dow Jones 19:40
47.009 -0,69%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,76%

Il DAX archivia la giornata a 23.949,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,76%
Ribasso per Francoforte, in flessione dello 0,76%, termina le contrattazioni a 23.949,11 punti.
Condividi
```