Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:40
25.477 -1,91%
Dow Jones 19:40
47.009 -0,69%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Il FTSE MIB continua gli scambi a 43.201,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,05% alle 16:00)
Milano mostra un esiguo -0,05% alle 16:00 e passa di mano a 43.201,93 punti.
