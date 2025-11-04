Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:40
25.477 -1,91%
Dow Jones 19:40
47.009 -0,69%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,14%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.714,96 punti

In breve, Finanza
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,14%, archiviando la seduta a 9.714,96 punti.
