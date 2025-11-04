Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:41
25.486 -1,87%
Dow Jones 19:41
47.017 -0,67%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,52%

Il CAC40 chiude a 8.067,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,52%
Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,52% e archivia la seduta a 8.067,53 punti.
Condividi
```