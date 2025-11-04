Dare forma al reale: Francesco Frangipane e gli "effetti collaterali" del documentario

(Teleborsa) - Ilcome testimonianza del presente, tra temi "scomodi" e nuovi punti di vista: là dove la narrazione deve fare i conti con lo spirito del tempo e con le ombre della cancel culture, il documentario va avanti spedito, forte di un tipo di racconto che diventa reportage e che, dando voce e spazio alle testimonianze, le realtà che decide di esaminare sotto la sua lente.allo Spazio SCENA di Roma, il festival del documentario- progetto dipromosso dae vincitore dell'Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in occasione delin collaborazione con- si propone di esplorare almeno quattro direttive: dal Senegal alla Bielorussia, dal digitale alla periferia romana, affrontando temi come la salute mentale, la trasformazione digitale e le migrazioni.di Francesco Munzi,di Adele Tulli,di Kasia Smutniak (al suo esordio alla regia), edi Tommaso Merighi per quattro serate di proiezioni e incontri, per entrare nella quotidianità fragile e autentica di due comunità psichiatriche romane, esplorare il corpo smaterializzato dell’era digitale, raggiungere il confine bielorusso dove il muro più costoso d’Europa diventa metafora di accoglienza negata, e infine immergersi nei villaggi e nelle scuole senegalesi, dove il cinema si fa ponte tra culture.Abbiamo chiesto al direttore artistico,di parlarci più a fondo degli "effetti collaterali" che questi quattro documentari si propongono di suscitare.C’è assolutamente un fil rouge che unisce i quattro film che presentiamo in questa rassegna, nonostante gli argomenti ci possano sembrare così distanti tra loro. Perché in un’epoca in cui si comunica poco, si vive in un isolamento sociale sempre più grande, in cui tutto quello che succede nel mondo, che ci sembra apparentemente vicino, è invece così lontano da noi, queste quattro storie sono assolutamente connesse tra loro. In Real di Adele Tulli la nuova generazione, in un epoca digitale, si isola dal mondo e ha bisogno di trovare un nuovo modo di socialità, una socialità virtuale che da più sicurezza di una collettiva, più comunitaria. Ma questo approccio porta le persone più fragili a perdere il contatto con la realtà e quel mondo virtuale di cui hanno bisogno diventa un rifugio malato per alcuni che si proiettano in una realtà parallela come nel caso dei ragazzi raccontati in Kripton di Francesco Munzi. Ma se il mondo virtuale abbatte i confini, quei confini esistono eccome e c’è chi nel mondo cerca ancora di superarli per conquistare quella libertà mentale e fisica a cui una società civile ambisce. E quindi c’è chi cerca di superare la linea di confine della Bielorussia come ci racconta Kasia Smutniak nel suo Mur o c’è chi aspira ad arrivare in Europa dall’Africa, attraverso quel ‘viaggio’ raccontato con IO CAPITANO da Matteo Garrone e che la fondazione Cinemovel ha proiettato col suo caravan nei villaggi del Senegal.Il documentario da sempre rappresenta il "cinema del reale". E in un’epoca in cui siamo fagocitati da un continuo bombardamento social e televisivo con una comunicazione sempre più mordi e fuggi, seguendo logiche di approccio superficiale, il documentario si pone sempre più come una grande occasione di approfondimento, mettendo lo spettatore in una condizione critica e accompagnandolo in una riflessione tematica. Questo festival, ma più in generale la visione dei documentari offre allo spettatore un punto di vista analitico e costruttivo sugli argomenti trattati che posso essere approfonditi anche dal confronto diretto a fine proiezione. Quindi il vero gesto politico è dedicare un tempo specifico alla visione, all’ascolto, al confronto, in un atto non solitario ma comunitario.È fondamentale. L’isolamento che raccontiamo attraverso i documentari è reale. È pericoloso. Le nuove generazioni in particolare non sono più abituate a fare le cose insieme, al confronto, a vivere un momento insieme. La magia del cinema e del teatro sta proprio nel poter vivere insieme un’emozione, condividerla durante e dopo l’atto artistico. È un’esperienza sociale che non possiamo permetterci di perdere. È quello che da sempre facciamo con lo spazio che gestisco, il Teatro Argot Studio di Roma, che proviamo a fare attraverso questo progetto allo Spazio Scena e che fanno i tanti spazi su Roma e in Italia che con determinazione, passione e convinzione resistono al cambiamento e continuano a creare comunità.Il titolo di questa rassegna "Effetti collaterali" nasce dal fatto che sono storie forti che creeranno sicuramente degli effetti sugli spettatori: curiosità, sdegno, fastidio, rabbia, ma per una volta mi piace immaginare che siano effetti collaterali necessari, di cui abbiamo bisogno non di cui dobbiamo difenderci. E da qui il sotto titolo "Storie da somministrare a grandi dosi" perchè credo che dobbiamo fare overdose di queste storie, prenderne nella maggiore quantità possibile cosi da creare degli anticorpi e costruirci una coscienza critica.