Milano 9:42
42.804 -0,97%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 9:42
9.623 -0,80%
23.800 -1,38%

Energy Time, contratto da 1,4 milioni per nuovo impianto fotovoltaico in Campania

Energy Time, contratto da 1,4 milioni per nuovo impianto fotovoltaico in Campania
(Teleborsa) - Energy Time, società attiva nel settore delle energie rinnovabili quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato la firma di un contratto del valore di circa 1,4 milioni di euro con un importante player multinazionale.

L’accordo prevede la progettazione esecutiva e l’installazione di un impianto fotovoltaico a tecnologia tracker a terra da circa 5,1 MWp, situato in Campania.

L’avvio dei lavori è previsto entro la fine del 2025, con conclusione stimata per la metà del 2026.

(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )
