Enet Energy, multa di 1 milione di euro per tentativo di manipolazione del mercato del gas

(Teleborsa) - L', Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha imposto unaper aver tentato di manipolare il mercato nazionale organizzato del gas (MIBGAS) otto volte da aprile a maggio 2023. Enet Energy ha riconosciuto la propria responsabilità e ha proceduto al pagamento volontario anticipato. Pertanto, in conformità con la normativa spagnola, è stata applicata una riduzione del 40% alla sanzione comminata.Il regolamento REMIT vieta la manipolazione del mercato e mira a proteggere l'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso dell'UE. Nella sua decisione, la CNMC ha riscontrato che Enet Energy haper aver tentato di manipolare il mercato organizzato del gas spagnolo.In particolare, l'operatore di mercato ha inseritointorno alle 17:30, per fornire segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta e al livello di prezzo a cui il gas veniva scambiato in quel preciso momento della sessione di negoziazione (17:30) sul MIBGAS. Questo è l'orario in cui vengono calcolati gli indici di riferimento del mercato, incluso l'indice dei prezzi di mercato del gas naturale scambiato presso il Spanish Virtual Hub (PVB) dall'agenzia ICIS HEREN.Si tratta delladella CNMC che sanziona la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un prezzo di riferimento sul mercato spagnolo del gas (i precedenti nel 2018 e nel 2024).