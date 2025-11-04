Milano 14:54
Nuove nomine nel gruppo Euronext

Euronext Clearing, Alessio Mottola nuovo CEO. Olga Jordao al suo posto in Euronext Securities Milan
(Teleborsa) - Alessio Mottola è stato nominato CEO di Euronext Clearing (ex Cassa di compensazione e garanzia), la società che opera come principale controparte centrale multi asset inserita all'interno del gruppo Euronext. Mottola è entrato a far parte di Euronext Securities nel 2016 e da allora ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali, tra cui il più recente è stato quello di CEO di Euronext Securities Milan. In questo periodo, ha avuto "un ruolo determinante nel guidare la trasformazione delle attività post-trade e nel rafforzare il servizio clienti su tutti i mercati", spiega Euronext.

Mottola sostituisce Roberto Pecora, in uscita dal gruppo per un nuovo incarico. Pecora era stato assunto nella posizione nel maggio 2023 dal gruppo Société Générale, dove dal 2020 era stato amministratore delegato di Societe Generale Securities Services in Italia.

A ricoprire la casella lasciata libera da Mottola è Olga Jordao, che è quindi nominata CEO di Euronext Securities Milan, mantenendo al contempo il suo attuale ruolo di CEO di Euronext Securities Porto e Head of CSD Business Operations.

"La sua conoscenza del settore, l'attenzione al cliente e la sua visione per il futuro dei CSD saranno preziosissime per continuare a rafforzare la nostra organizzazione e offrire i più elevati standard di servizio ai nostri clienti", spiega Euronext. Jordao si trasferirà a Milano all'inizio del 2026 e sarà supportata a Porto da Paulo Silva, che assumerà il ruolo di Direttore Generale.
