Euronext Clearing, Alessio Mottola nuovo CEO. Olga Jordao al suo posto in Euronext Securities Milan

(Teleborsa) - Alessio Mottola
è stato nominato CEO di Euronext Clearing
(ex Cassa di compensazione e garanzia), la società che opera come principale controparte centrale multi asset inserita all'interno del gruppo Euronext
. Mottola è entrato a far parte di Euronext Securities nel 2016 e da allora ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali, tra cui il più recente è stato quello di CEO di Euronext Securities Milan. In questo periodo, ha avuto "un ruolo determinante nel guidare la trasformazione delle attività post-trade e nel rafforzare il servizio clienti su tutti i mercati", spiega Euronext.
Mottola sostituisce Roberto Pecora
, in uscita dal gruppo per un nuovo incarico. Pecora era stato assunto nella posizione nel maggio 2023 dal gruppo Société Générale
, dove dal 2020 era stato amministratore delegato di Societe Generale Securities Services in Italia.
A ricoprire la casella lasciata libera da Mottola è Olga Jordao
, che è quindi nominata CEO di Euronext Securities Milan
, mantenendo al contempo il suo attuale ruolo di CEO di Euronext Securities Porto e Head of CSD Business Operations.
"La sua conoscenza del settore, l'attenzione al cliente e la sua visione per il futuro dei CSD saranno preziosissime per continuare a rafforzare la nostra organizzazione e offrire i più elevati standard di servizio ai nostri clienti", spiega Euronext. Jordao si trasferirà a Milano all'inizio del 2026
e sarà supportata a Porto da Paulo Silva, che assumerà il ruolo di Direttore Generale.