Euronext Clearing, Alessio Mottola nuovo CEO. Olga Jordao al suo posto in Euronext Securities Milan

(Teleborsa) -è stato nominato(ex Cassa di compensazione e garanzia), la società che opera come principale controparte centrale multi asset inserita all'interno del gruppo. Mottola è entrato a far parte di Euronext Securities nel 2016 e da allora ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali, tra cui il più recente è stato quello di CEO di Euronext Securities Milan. In questo periodo, ha avuto "un ruolo determinante nel guidare la trasformazione delle attività post-trade e nel rafforzare il servizio clienti su tutti i mercati", spiega Euronext.Mottola, in uscita dal gruppo per un nuovo incarico. Pecora era stato assunto nella posizione nel maggio 2023 dal gruppo, dove dal 2020 era stato amministratore delegato di Societe Generale Securities Services in Italia.A ricoprire la casella lasciata libera da Mottola è, che è quindi nominata, mantenendo al contempo il suo attuale ruolo di CEO di Euronext Securities Porto e Head of CSD Business Operations."La sua conoscenza del settore, l'attenzione al cliente e la sua visione per il futuro dei CSD saranno preziosissime per continuare a rafforzare la nostra organizzazione e offrire i più elevati standard di servizio ai nostri clienti", spiega Euronext. Jordaoe sarà supportata a Porto da Paulo Silva, che assumerà il ruolo di Direttore Generale.