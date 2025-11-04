Milano 14:26
42.927 -0,69%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:26
9.660 -0,43%
Francoforte 14:26
23.841 -1,21%

Francoforte: brusca correzione per Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per Auto1, che tratta in perdita del 4,67% sui valori precedenti.
