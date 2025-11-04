Francoforte: calo per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia del cemento tedesca
, che passa di mano con un calo dell'1,97%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di HeidelbergCement
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del big cementiero tedesco
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 200 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 197,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 202,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)