Francoforte: calo per Lufthansa

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia aerea tedesca, che passa di mano con un calo del 2,09%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Lufthansa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,34%, rispetto a -2,48% del Germany MDAX).


Allo stato attuale lo scenario di breve del vettore aereo tedesco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,952 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,804. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,1.

