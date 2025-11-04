Francoforte: calo per Lufthansa

compagnia aerea tedesca

Lufthansa

vettore aereo tedesco

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,09%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,34%, rispetto a -2,48% del).Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,952 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,804. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)