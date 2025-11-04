Francoforte: calo per Lufthansa

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia aerea tedesca
, che passa di mano con un calo del 2,09%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Lufthansa
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,34%, rispetto a -2,48% del Germany MDAX
).
Allo stato attuale lo scenario di breve del vettore aereo tedesco
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,952 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,804. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)