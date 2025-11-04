Francoforte: giornata depressa per Delivery Hero

Delivery Hero

Delivery Hero

Germany MDAX

Delivery Hero

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 3,27%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20,19 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 20,83. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)