Francoforte: giornata depressa per Infineon

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia hi-tech tedesca
, che mostra un decremento del 2,08%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Infineon
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'esame di breve periodo del produttore di chip
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 34,03 Euro e primo supporto individuato a 33,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 34,36.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)