Francoforte: in calo Nordex

(Teleborsa) - Retrocede Nordex, con un ribasso del 3,46%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nordex rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Nordex. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,57 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 24,69. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,27.

