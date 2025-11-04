Francoforte: movimento negativo per Continental

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto
, con una flessione dell'1,95%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Continental
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, il produttore di pneumatici
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 65,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 65,05. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 66,85.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)