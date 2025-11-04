Milano 14:27
Francoforte: movimento negativo per Continental

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, con una flessione dell'1,95%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Continental rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, il produttore di pneumatici è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 65,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 65,05. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 66,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
