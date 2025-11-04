Milano 14:27
Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per DWS
(Teleborsa) - Si muove verso il basso DWS, con una flessione del 2,06%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di DWS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DWS rispetto all'indice.


Lo status tecnico di breve periodo di DWS mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 55,1 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 54,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 55,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
