Francoforte: movimento negativo per DWS

(Teleborsa) - Si muove verso il basso DWS
, con una flessione del 2,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di DWS
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DWS
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di DWS
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 55,1 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 54,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 55,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)