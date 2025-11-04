Milano 14:28
Francoforte: movimento negativo per Hugo Boss

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Hugo Boss
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la casa di moda tedesca, con una flessione del 2,74%.

L'andamento di Hugo Boss nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico del luxury brand suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,95 Euro con tetto rappresentato dall'area 38,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
