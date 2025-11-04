Francoforte: movimento negativo per Hugo Boss

casa di moda tedesca

Hugo Boss

Germany MDAX

luxury brand

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,74%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 35,95 Euro con tetto rappresentato dall'area 38,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,06.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)