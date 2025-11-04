Francoforte: peggiora Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Ribasso per Redcare Pharmacy N.V
, che passa di mano in perdita del 5,00%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 62,62 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 65,12. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 61,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)