Francoforte: peggiora Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Ribasso per Redcare Pharmacy N.V, che passa di mano in perdita del 5,00%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 62,62 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 65,12. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 61,58.

