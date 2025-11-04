Milano 14:28
42.913 -0,72%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:28
9.657 -0,46%
Francoforte 14:28
23.831 -1,25%

Francoforte: performance negativa per Nordex

Si muove verso il basso Nordex, con una flessione del 3,46%.
