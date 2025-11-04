Milano 14:29
Francoforte: rosso per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Ribasso per Wacker Chemie, che presenta una flessione del 2,16%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Wacker Chemie mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,58%, rispetto a -2,5% del Germany MDAX).


Tecnicamente, Wacker Chemie è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 68,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,45. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 69,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
