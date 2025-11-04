Francoforte: rosso per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Ribasso per Wacker Chemie
, che presenta una flessione del 2,16%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Wacker Chemie
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,58%, rispetto a -2,5% del Germany MDAX
).
Tecnicamente, Wacker Chemie
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 68,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,45. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 69,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)