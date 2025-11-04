Francoforte: si concentrano le vendite su Fuchs Petrol

società petrolifera tedesca

Germany MDAX

Fuchs Petrol

Fuchs Petrol

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 38,49 Euro e supporto a 38,09. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 38,89.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)