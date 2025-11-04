Francoforte: si concentrano le vendite su Fuchs Petrol

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società petrolifera tedesca
, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fuchs Petrol
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Fuchs Petrol
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 38,49 Euro e supporto a 38,09. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 38,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)