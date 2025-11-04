Francoforte: violenta contrazione per Nemetschek

(Teleborsa) - A picco Nemetschek
, che presenta un pessimo -4,3%.
La tendenza ad una settimana di Nemetschek
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Nemetschek
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 91,73 Euro con area di resistenza individuata a quota 102,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 87,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)