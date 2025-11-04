Iren protagonista a Ecomondo 2025: focus su economia circolare e materie prime critiche

(Teleborsa) - Ilsarà nuovamente tra i protagonisti dil'evento di riferimento per la transizione ecologica e l'economia circolare, giunto alla sua ventottesima edizione e in programma dal 4 al 7 novembre all'Expo Center di Rimini.Con il titoloIren presenterà unodedicato al potenziale trasformativo del riciclo come motore di innovazione e sostenibilità, con un accento importante sul valore strategico delle materie prime critiche. Il concept ruota attorno alla sfida di un'economia capace di rigenerarsi, valorizzando gli scarti e riducendo la dispersione energetica. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta allo sviluppo digitale e tecnologico, elementi chiave per ottimizzare i processi di recupero, promuovere l'efficienza nella gestione delle risorse e favorire la nascita di soluzioni smart per l'economia circolare.Ilentrerà nel vivo mercoledì 5 novembre, alle ore 10:30, con la presentazione della ricerca "La geopolitica delle materie prime critiche: le opportunità del Piano Mattei e dell'urban mining per la competitività industriale in Italia", realizzata in collaborazione con The European House – Ambrosetti. A discuterne sarannoin un confronto dedicato al ruolo della circolarità come leva di competitività per il sistema economico nazionale. La mattinata proseguirà alle ore 12 con il panel "La simbiosi industriale nella filiera del legno", che metterà in luce le opportunità di collaborazione tra imprese per un uso più efficace delle risorse.Nel pomeriggio, lo stand di Iren si trasformerà in un laboratorio di idee e soluzioni con due appuntamenti dedicati ai temi più attuali dellaalle 14:15 si terrà "C'è futuro nei RAEE: le azioni messe in campo da Iren per la SERR 2025", mentre alle 15:30 sarà la volta di "Iren e Nord Engineering: un nuovo accordo per la raccolta intelligente", incontro al quale parteciperanno ancheper illustrare le nuove tecnologie di raccolta e gestione dei materiali.La giornata disarà invece dedicata all'innovazione tecnologica e alle competenze del futuro. Si aprirà alle 10:30 con "Differenziata sotto controllo: la realtà aumentata al servizio dell'ambiente", evento che mostrerà come le tecnologie digitali possano supportare cittadini e operatori nella gestione consapevole ed efficiente dei rifiuti. Nel pomeriggio, alle 14:30, l'appuntamento "Green Jobs & Skills Tour" offrirà una panoramica sulle professioni emergenti legate alla transizione ecologica, mentre alle 15:30 l'incontro "Economia circolare e materie prime critiche: la sfida del recupero tecnologico" approfondirà le prospettive offerte dalle nuove tecnologie per il recupero e la valorizzazione dei materiali strategici.