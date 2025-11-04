Legge Bilancio, Anc chiede abrogazione art. 129, comma 10

(Teleborsa) -, comma 10, della Legge di Bilancio, che subordina il pagamento dei compensi professionali da parte della PA alla regolarità della posizione contributiva e fiscale dei professionisti. Una normanei confronti della categoria."La misura è irragionevole, discriminatoria e potenzialmente lesiva del principio di libera prestazione dell’attività professionale, che introduce un meccanismo di sospensione automatica dei pagamenti”, afferma, presidente dell’ANC, esprimendo preoccupazione per la disposizione contenuta nella Manovra."La norma - aggiunge - presenta molteattualmente non esiste, infatti, un documento in grado didel professionista, inoltre la disposizioneche possono essere assoggettati al blocco e neppure all’entità della posizione debitoria del professionista, il cui compenso, di fatto, può non essergli corrisposto anche a fronte di irregolarità minime o di natura prettamente formale"."La disposizione, se confermata,, trasformando la PA da debitore a giudice della regolarità del professionista, in apertae della tutela costituzionale del lavoro autonomo. Come già rilevato da Confprofessioni in sede di audizione - sottolinea il numero uno dell’Anc -, tale previsione si colloca in un contesto in cui lae di sovente ignora le regole sull’equo compenso ex legge n. 49 del 2023".da chi attende da mesi i propri compensi,e aggravare la condizione economica dei liberi professionisti. L’Anc si unisce alla richiesta sollevata da Confprofessioni volta ad abrogare l’art. 129, comma 10, e all’apertura di unper individuare strumenti che siano di contrasto all’evasione e di tutela del lavoro autonomo, senza compromettere la dignità e la sostenibilità economica dei professionisti", conclude Cuchel.