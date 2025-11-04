Milano 14:30
Londra: calo per Beazley
(Teleborsa) - Rosso per la società assicurativa inglese, che sta segnando un calo del 2,20%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Beazley rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di Beazley confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9,01 sterline con primo supporto visto a 8,86. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8,81.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
