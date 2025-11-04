Londra: calo per Rio Tinto

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo minerario anglo-australiano
, che mostra un decremento dell'1,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rio Tinto
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Rio Tinto
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52,95 sterline. Primo supporto visto a 52,28. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)