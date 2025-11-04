Milano 14:31
42.913 -0,72%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:31
9.654 -0,48%
Francoforte 14:30
23.825 -1,27%

Londra: calo per Rio Tinto

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo minerario anglo-australiano, che mostra un decremento dell'1,88%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rio Tinto, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Rio Tinto, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52,95 sterline. Primo supporto visto a 52,28. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
