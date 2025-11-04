Milano 14:31
Londra: movimento negativo per 3i Group
(Teleborsa) - Ribasso per la società d'investimenti con sede a Londra, che presenta una flessione del 2,14%.

La tendenza ad una settimana di 3i Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di 3i Group, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 43,43 sterline. Primo supporto visto a 42,54. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 42,18.

Ufficio Studi Teleborsa
