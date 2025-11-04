Milano 14:31
42.913 -0,72%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:31
9.654 -0,48%
Francoforte 14:31
23.828 -1,26%

Londra: performance negativa per Antofagasta

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Antofagasta
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia mineraria, in flessione del 2,81% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Antofagasta rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda sudamericana estrattrice di rame. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,87 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 26,45. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```