Milano 14:31
42.913 -0,72%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:32
9.654 -0,49%
Francoforte 14:31
23.828 -1,26%

Londra: performance negativa per Associated British Foods

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Associated British Foods
Ribasso composto e controllato per il distributore di prodotti alimentari e da forno, che presenta una flessione del 3,07% sui valori precedenti.
Condividi
```