Londra: performance negativa per IMI

(Teleborsa) - Pressione sulla società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi
, che tratta con una perdita del 2,02%.
La tendenza ad una settimana di IMI
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di IMI
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, IMI
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 23,61 sterline. Primo supporto a 23,16. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 22,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)