Milano 14:32
42.914 -0,72%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:32
9.654 -0,49%
Francoforte 14:32
23.829 -1,26%

Londra: performance negativa per IMI

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per IMI
(Teleborsa) - Pressione sulla società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi, che tratta con una perdita del 2,02%.

La tendenza ad una settimana di IMI è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di IMI. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, IMI evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 23,61 sterline. Primo supporto a 23,16. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 22,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```