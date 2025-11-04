Milano 14:32
42.914 -0,72%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:32
9.654 -0,49%
Francoforte 14:32
23.829 -1,26%

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Diploma
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, che sta segnando un calo dell'1,96%.

Lo scenario su base settimanale di Diploma rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Diploma confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 55,53 sterline con primo supporto visto a 54,23. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 53,57.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
