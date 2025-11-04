Londra: si concentrano le vendite su Glencore

azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi

FTSE 100

Glencore

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 2,40% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,512 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 3,461. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,439.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)