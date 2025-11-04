Londra: si concentrano le vendite su Vodafone

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo britannico telefonico
, che passa di mano con un calo dell'1,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vodafone
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso telefonico inglese
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,8639 sterline. Primo supporto visto a 0,8515. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,8459.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)