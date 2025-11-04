Milano 14:33
Londra: si concentrano le vendite su Vodafone

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo britannico telefonico, che passa di mano con un calo dell'1,88%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vodafone, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso telefonico inglese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,8639 sterline. Primo supporto visto a 0,8515. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,8459.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
