Milano 14:33
42.928 -0,68%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:33
9.655 -0,48%
Francoforte 14:33
23.835 -1,23%

Madrid: calo per Inditex

Migliori e peggiori
Madrid: calo per Inditex
(Teleborsa) - Sottotono la società spagnola attiva nel settore tessile, che passa di mano con un calo del 2,59%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Inditex rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Inditex, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 45,91 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 46,72 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 45,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
