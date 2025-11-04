Milano 14:33
42.928 -0,68%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:33
9.655 -0,48%
Francoforte 14:33
23.835 -1,23%

Madrid: movimento negativo per Acerinox

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, con una flessione del 2,12%.

La tendenza ad una settimana di Acerinox è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 11,03 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 11,16. Il peggioramento dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,97.

