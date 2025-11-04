Milano 14:33
42.928 -0,68%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:33
9.655 -0,48%
Francoforte 14:33
23.835 -1,23%

Madrid: performance negativa per Bankinter

Migliori e peggiori
Madrid: performance negativa per Bankinter
(Teleborsa) - Rosso per la banca spagnola, che sta segnando un calo dell'1,83%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bankinter evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito spagnolo rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 12,82 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 12,98. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 13,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```